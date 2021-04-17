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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ümit Şengül: “Bugün yaşananlar maçın önüne geçti”

İHA

Ümit Şengül: “Bugün yaşananlar maçın önüne geçti”

GZT Giresunspor’un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, 30 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 56 bin kişiyle rakibin stada gelmeleri çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım” dedi.
GZT Giresunspor, TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 30 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor’un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Bizim için yenip avantajı devam ettirebilme olduğu bir maçtı. Yendiğimiz taktirde rakiple aramızdaki puan farkını açıp rahatlayacaktır ve çıkma için adım atmış olacaktık. Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olduğu bir ortamda yasak olmasına rağmen 56 bin kişiyle rakibin stada gelmeleri çok düşündürücü ve manidar. Sorumlu olan herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Hem zor bir dönemden geçiyoruz hem de haksız rekabet oluyor. Buna sebep olanları ve göz yumanları umuyoruz. Hakemlerde bu seyirci olayından etkilendi. 10 iken oyuncu değişikliği yapacağız oyuncumuz kenarda 23 dakika bekledi ve ikinci golü yiyince elimizi kolumuzu bağladı. Hakemler de ortamdan çok etkilendi, yazık. Bunca zamandır bir emek verdik, hedefimiz şampiyonluk ama maalesef bazı olaylar dönüyor. Allah’ın izniyle bu takım kalan maçları kazanıp Süper Lig’e çıkacak. Bu takım Allah’ın izniyle şampiyon olacak. Bugün maçta hakem hataları bizim elimizi, kolumuzu kırdı. Altınordu maçıyla galibiyet serimize devam edip 2 hafta içerisinde bu işi bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

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