Adana Orman İşletme Müdürlüğünde müdür yardımcıları göreve başladı

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte iken Adana Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcılığına atanan Taner Özgan ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Horzum İşletme Şefi olarak görev yapmakta iken Adana Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atanan Sebahattin Babul görevlerine başladı.
Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz beraberinde Personel Şube Müdürü Ahmet Ayyıldız ve Adana Orman İşletme Müdürü Mesut Serter ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi
Bu arada, Adana Orman Bölge Müdürlüğünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü görevini yürütürken Erzurum OBM’ye atanan Semih Erkal’dan boşalan göreve Mehmet Harbi atandı. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürütmekte iken Adana'ya atanan Harbi yeni görevine başladı.
Mehmet Harbi, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Akdağmadeni, Feke ve Kozan orman işletme müdürlüklerinde işletme şefliği, Kozan’da müdür yardımcılığı, Saimbeyli, Antakya ve Adıyaman orman işletme müdürlüğü görevlerinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.