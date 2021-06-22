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Sulama kanalında boğulan Berat, 'Beni kurtarın' diye bağırmış

DHA

Sulama kanalında boğulan Berat, 'Beni kurtarın' diye bağırmış


Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, serinlemek için girdiği sulama kanalında gözden kaybolan Berat Coşan Göl'ün (8), suya girdiği yerden 200 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Göl'ün, akıntıya kapılırken, kıyıdaki arkadaşlarına 'Beni kurtarın' diye bağırdığı belirtildi. 
Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi´nde meydana geldi. Berat Coşan Göl, arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarına gitti. İddiaya göre, sıcak havada serinlemek isteyen Göl, suya atladı. Kısa sürede akıntıya kapılan Göl, arkadaşlarına 'Beni kurtarın' diye bağırarak, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve su altı polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin arama çalışması sonucu gece saatlerinde Göl'ün, suya girdiği yerden 200 metre ileride cesedi bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-06-22 11:05:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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