Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü’nün ulusal çapta ilk kez düzenlediği “Sanayi Odaklı ARGE ve İnovasyon Proje Yarışması” ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, “Bu yarışma ile bizler; yeni teknoloji ve metotları sanayimize kazandırmak, ArGe ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak, üniversitesanayi iş birliğini güçlendirmek, ArGe ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkları başlatmak için önemli bir adım attık, emek veren herkese teşekkür eder, kazananları tebrik ederim” dedi.

Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, pandemi kuralları kapsamında düzenlenen ödül töreninin açılışındaki konuşmasında, akademi ve sanayi buluşmalarının önemine dikkati çekerek, “Bu iş birliğinin somut örneği olan bu proje yarışması ile bir yandan öğrencilerimiz projelerini ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecek alan bulurken diğer yandan da sanayici ile temas etmek suretiyle girişimci olma isteklerini artıracaklardır. Bu da ülkemiz ve Adana’mız için çok önemli bir kazançtır” dedi.

Ulusal çapta düzenlenen bu yarışma ile sadece projelerin ortaya çıkmakla kalmayacağını, aynı zamanda Adana’nın da tanıtımına katkı sağlanmış olacağını vurgulayan Vali Yardımcısı Şahiner, “Bu projeleri mutlaka sanayicilerimiz desteklemeli ve değerlendirmelidir. Çünkü ufuk açıcı bu projeler, gelecek yeni fikirlerin yeşertilmesinde heyecanı ve sinerjiyi dinamik tutacak, gelecek yeni projelere ilham kaynağı olacaktır. Bu önemli çalışmayı gerçekleştiren başta AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu olmak üzere Bölge Müdürlüğü çalışanlarına ve bu süreçte aktif olarak yer alan akademisyenlerimize teşekkür ediyor, yarışmanın dört ayrı alanında dereceye girenleri teker teker kutluyorum” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise törendeki konuşmasında, gelişmiş ülkeler düzeyine erişmek için büyümenin sanayide olması gerektiğini belirterek, “Sanayide olmayan büyüme eksik ve sorunlu büyümedir. Sanayide büyüme istihdam demektir. Sanayiyi desteklemek, organize sanayiyi desteklemek ülkenin geleceğini desteklemek anlamına gelir. Böylesi önemli bir organizasyonu gerçekleştiren AOSB yönetimini kutluyorum” diye konuştu.



“Girişimciler için kuluçka merkezi hazırlıyoruz”

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ödül töreninde yaptığı konuşmada, üniversitesanayi iş birliğinin gücüne inanan bir OSB olarak, iş birliklerinin gelişmesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdikleri yenilikçi projelerden söz etti. Sütcü, “OSB olarak, girişimcilere ve akademisyenlere projelerini çalışabilecekleri ve sanayicilere sunabilecekleri Kuluçka Merkezi hazırlıyoruz. Bu merkezin aktif hale geldikten sonra başarılı projelerin sanayicilere kazandırılmasını teşvik edecek ‘İş Meleği’ veya ‘Fon Sistemini’nin kurulma planlarının olabileceğini de belirtmek isterim” dedi.

Başkan Sütcü, ÜniversiteSanayi iş birlikleri kapsamında Bölgede bulunan tüm üniversiteler ile protokol imzaladıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

“Bu hususta aktif olarak iş birliği geliştirmeye çok önem veriyor ve paydaşlık ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Bu zamana kadar üniversitesanayici iş birliğinin geliştirilmesi için hem imkanlarını hem de akademisyenlerini yönlendiren Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Osmaniye Korkut Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi Rektörlerimize de teşekkür ediyorum.”



“İnovatif projelerle geleceğe hazırlanıyoruz”

Sütcü, “Bu yarışmamızın amacı da akademisyenlerimizi ve gençlerimizi girişimci olmaya teşvik etmek, sanayimize fayda sağlamak ve katma değeri yüksek projelerin bölgemize kazandırmaktır. Bu vesileyle üniversitelerin gücünü kullanmak, Adana olarak kendi dokumuza uygun hikâyemizi oluşturmak ve güçlendirmek için ‘Sanayiye Uygulanabilir ArGe ve İnovasyon Proje Yarışmasını’ gerçekleştirdik. Böylece, yeni teknoloji ve metotları sanayimize kazandırmak, ArGe ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak, üniversitesanayi iş birliğini güçlendirmek ve ArGe ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkları başlatmak için de önemli bir adım atmış olduk” dedi.

AOSB yönetimi olarak verdikleri hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini sanayicilerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre artırırken, diğer yandan OSB’nin ve Adana’nın cazibesine katkı sunacak projeleri genişletmeye devam ettiklerini belirten AOSB Başkanı Sütcü, şunları ifade etti:

“Sanayi alanı sadece üretmekle, altyapı ve temel ihtiyaçları sunmakla bitmiyor. Bu nedenle bizler AOSB yönetimi olarak yeni projelerle proaktif uygulamalar geliştirerek ekosistemi güçlendirecek nitelikli çalışmaları önemsiyor, hayata geçiriyor ve geleceğe hazırlanıyoruz. Geleceğe hazırlanırken inovatif fikirlerle ülkemizi kalkındıracak gençlerimizin, fikirlerini önemsiyor ve referans alıyoruz. Bu vesile ile hayata geçirdiğimiz Sanayi Odaklı ArGe ve inovasyon yarışmamız bu bakış açımızın en güzel meyvesini oluşturuyor.”

Başkan Sütcü, konuşmasının sonunda, “Burada dereceye giren projeleri ödüllendirmek için bir araya geldik. Ancak, bu yarışmanın esas ödülünün sahibi değerli projelerin filizleneceği Adana’mız ve ülkemiz olacak” diyerek, yarışmaya katılan tüm akademisyenleri, lisansüstü ve lisans öğrencileri ve meslek yüksek okulu öğrencilerini kutladı.



“AOSB ile birlikte üniversitesanayi iş birliği için çaba harcıyoruz”

Ç.Ü. Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, teknolojiyi üreten bir üniversite olmanın yolunun erken aşamalarda öğrencileri ARGE ile tanıştırmaktan geçtiğini belirterek, “Üniversitemizin araştırma stratejilerini belirlerken bölge sanayisini sürece dâhil etmek, öğrencilerin öğrenimleri sırasında sanayide geçirecekleri süreyi uzatmak için AOSB ile birlikte çaba harcıyoruz. Ayrıca doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarında da ortaklıkları destekleyecek kaynakları artırıyoruz” dedi.

Rektör Tuncel, üniversitelerinin güçlü ve nitelikli bir kadrosu, Adana’nın da köklü, vizyon sahibi bir sanayici grubu bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“En az bunlar kadar önemlisi birlikte çalışma ve sinerji yaratma gibi ortak isteğimizin oluşu bizler için en önemli motivasyon kaynağıdır. Bu duygularla, bu yarışmada emeği geçen AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir Sütcü ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Bölge Müdürüne, teşekkür ediyor, yarışmaya katılan ve dereceye giren genç arkadaşlarımızı kutluyorum.”

Konuşmaların ardından üniversitesanayi iş birliğine destek olan 25 sanayici için AOSB yönetimi tarafından hazırlanan teşekkür plaketleri Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner tarafından verildikten sonra yarışmada dereceye girenler, ödüllerini törene katılan protokol mensuplarının elinden aldılar.



Toplamda 174 bin TL ödül havuzu

Yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, ArGe ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversitesanayi iş birliğinin güçlenmesi, ArGe ve İnovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması, ArGe ve İnovasyon fikirlerinin sunulup hayata geçirilebileceği bir platform sağlanması amacıyla düzenlenen “AOSB Sanayi Odaklı ArGe ve İnovasyon Proje Yarışması” iki ana tematik alanda ve 10 alt kategoride gerçekleşti.

Toplamda 174.000 TL ödül havuzu bulunan ve "Bilim ve Sanayi Kurulu” farklı üniversitelerden 100’den fazla akademisyen ve 30’dan fazla sanayiciden oluşan yarışmada, tematik alanda ilk 3 dereceye giren proje sahiplerine para ödülü verildi. İlk 5’te yer alan proje sahiplerine Proje Destek Ofisi mentörlük desteği ve AOSB Kuluçka Merkezi’nde 6 aylık yer tahsisi, ilk 10’da yer alan proje sahiplerine de Proje Destek Ofisi’nde mentörlük desteği sağlanacak.

AOSB Seyhan Salonu’nda düzenlenen ödül törenine; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Emniyet Müdürü Doğan İnci, A.T.Ü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sanayiciler, kamu kurumlarının müdürleri ve temsilcileri, akademisyenler ve dereceye giren yarışmacılar katıldı.

Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere ile proje yarışmasına desteklerini esirgemeyerek, onur kurulunda yer alan Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da video mesaj ile katılım sağlayarak, tebriklerini ilettiler.

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