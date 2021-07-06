Üzerinde çelik yelekle yakalandı, 'Hasmım var' dedi (2)

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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SERBEST BIRAKILDI

Adana´da denetleme yapan polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayıp arkadaşının kullandığı otomobille kaçan, yaklaşık 10 kilometre ileride yolu kesilerek ekiplerce yakalanan ve yapılan üst aramasında tişörtünün altında çelik yelek olduğu belirlenen Azat D., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2021-07-06 17:53:22



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