Tufanbeyli’de etiket denetimi

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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde indirim denetimi yapıldı.

İlçedeki zincir marketler başta olmak üzere gıda satışı yapan işletmeler denetlendi. Belediyeden yapılan açıklamada “Hükümetimizin almış olduğu temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 7 oranında düşürülmesi neticesi belediyemizce indirim denetimi yapıldı. Yapılan denetimde Tufanbeyli esnafının karara tam riayet ettiği tespit edilmiştir. Tüm esnaflarımıza teşekkür ederiz” denildi.

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