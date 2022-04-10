Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Altay: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor, Altay’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası ev sahibi takımın 20 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Stambouli, kaleyi karşıdan gördüğü açıdan şutunu çekti. Kande kayarak topa müdahale etti.

13. dakikada topla buluşan Rodriguez, ceza sahası dışından gelişine vurdu, top kaleci Muric’te kaldı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yunus'un ceza sahası dışından vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

21. dakikada sol köşeden Belhanda’nın köşe atışında ceza sahası içinde Tayyip'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Svensson, Belhanda’ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına sokularak vuruşunda top ağlarla buluştu. 10

36. dakikada sağ kanattan Yunus’un kullandığı serbest vuruşta, Altay savunmasının ters kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Samet filelere gönderdi. 20

42. dakikada atak gelişten Bamba, sağ kanattan ceza sahası içerisine sokuldu. Bamba’nın pasında savunmada Samet’in ters vuruşunda kaleci Muric topu son anda kurtardı.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Bora Özkara xx, Samet Çavuş xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Tayyip xx, Rassoul xx, Gökhan İnler xx, Stambouli xx, Yunus xx, Belhanda xx, Akintola xx, Assombalonga xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Sinan Kurt, Balotelli, Mustafa Kapı, Alper Uludağ, Erhun Öztümer, İsmail Çokçalış, Vargas, Djokovic, Simon Deli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Altay: Lis xx, Cebrail xx, Thiam xx, Björkander xx, Naderi xx, Eren xx, Poko xx, Ceyhun xx, Rodriguez xx, Kazımcan xx, Bamba xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ozan Özenç, Aka, Kappel, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü xx, Nurettin Küçükdeniz, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Goller Belhanda (dk. 33), Samet Akaydin (dk. 36) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Yunus Akgün (Adana Demirspor), Bamba (Altay)

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