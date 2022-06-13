Ceyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Ceyhan ilçesinde otoyolda bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, E91 Otoyolu Ceyhan Serbest Bölge Kavşağında meydana geldi. Hatay’ın İskenderun ilçesinden İstanbul’a gitmek için yola çıkan Soner Çelik’in kullandığı 34 KR 9904 plakalı motosiklet aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun orta asındaki bariyerlere çarparak takla attı.

Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü Soner Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yanında bulunan arkadaşı Ali G. ise ağır yaralandı.

Ali G. ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.