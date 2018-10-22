Adana Su Sporları Festivali'nden renkli görüntüler

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Yüzme yarışlarıyla ilgili 300'e yakın başvuru aldıklarını ifade eden Turgut, "Yarışmaya 12'si engelli 280 sporcu katıldı. Adana'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Samsun, Zonguldak ve KKTC'den de katılan sporcular var." diye konuştu.