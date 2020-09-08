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Adem Büyük'te tek engel alacak!

Yeni Malatyaspor'un talip olduğu Adem Büyük, Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimle masaya oturdu. Tecrübeli futbolcu, alacaklarını ve bonservisini talep ederken sarı-kırmızılılar, ikisinden birini bırakmadan ayrılığa izin vermeyeceğini iletti

Yeni Malatyaspor

Galatasaray'a geçen sezonun başında gelen ve attığı 11 golle Radamel Falcao ile birlikte takımın en skorer iki isminden birisi olan Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'a gitmek için gemileri yaktı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; eski takımının "Bonservisini al gel" çağrısına olumlu yanıt veren tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu.

Daha fazla oynamak için Yeni Malatyaspor'a gitmek istediğini belirten Adem, alacaklarını ve bonservisini talep etti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, "Ya alacaklarını bırak ya da bonservis bedeli getir" yanıtını verdi. Daha fazla şans bulmak için ayrılmak istediğini belirten Adem, bu konuda kendisine kolaylık gösterilmesini istedi. Görüşmeler şimdilik tıkanırken konunun kısa süre içerisinde netliğe kavuşması bekleniyor.

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