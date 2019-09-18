Fenerbah\u00e7e nin yeni transferi Adil Rami, yay\u0131nc\u0131 kurulu\u015f Bein Sports a konu\u015ftu. 34 numaral\u0131 formay\u0131 se\u00e7me nedenini a\u00e7\u0131klayan Frans\u0131z futbolcu, \u0130nsanlar i\u015flerine giderken 34 plakay\u0131 g\u00f6r\u00fcnce beni hat\u0131rlayacaklar. Harika bir \u015fehirdeyim ifadelerini kulland\u0131. Marsilya da problemleri oldu\u011funu belirten Rami, Fenerbah\u00e7e yle birlikte bir\u00e7ok kul\u00fcpten teklif ald\u0131m. Comolli evime kadar geldi. Ben duygusal bir insan\u0131m, bu beni etkiledi. T\u00fcrkiye Ligi ndeki kalite ve fizik g\u00fcc\u00fc sayg\u0131 duyulmas\u0131 gereken bir unsur. \u0130yi bir tak\u0131ma sahibiz \u015feklinde konu\u015ftu. \u015eampiyon olacaklar\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen deneyimli stoper, Derbileri biliyorum. Sahaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131mda bir asker kost\u00fcm\u00fc giyiyorum ve tak\u0131m\u0131m i\u00e7in sava\u015f\u0131yorum. Fenerbah\u00e7e nin ba\u015far\u0131s\u0131 i\u00e7in buraday\u0131m. Kul\u00fcp i\u00e7erisinde insanlar\u0131n benimle ileti\u015fimi \u00e7ok iyi a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu. Rakip olarak 10 y\u0131l \u00f6nce de buraya geldi\u011fini hat\u0131rlatan Adil Rami, Valbuena ve Sow ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm. \u0130kisi de bana olumlu referans oldu. Stada bir kez daha hayran kald\u0131m. Oynamak i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yorum dedi.