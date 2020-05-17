Adıyaman'da kadının 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında

AA

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu karşı sokağında yaşayan Fatma K. (61),ikamet ettiği evinin penceresini sildiği sırada 4. kattan aşağıya düştü.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntüde, Fatma K'nin düştüğü, çevredekilerin yerde hareketsiz yatan kadına yardım ettiği görülüyor.