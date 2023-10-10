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        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:56
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        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.

        Operasyonda İ.N, L.H. ve A.A. gözaltına alındı.

        Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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