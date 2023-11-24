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        Sincik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:37
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        Sincik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Öğretmenevinde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Etkinlikte göreve yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

        Programda öğretmenler, öğrencilerle çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirdi, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Etkinliğe Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Korkut, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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