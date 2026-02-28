Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da jandarmadan siber suçlara karşı 7/24 mücadele

        Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, artan dijital dolandırıcılık olaylarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlar uyarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 13:58
        Adıyaman'da jandarmadan siber suçlara karşı 7/24 mücadele

        Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, artan dijital dolandırıcılık olaylarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlar uyarıldı.

        Kentte okul, kamu kurum ve vatandaşlara ulaşan ekipler, dolandırıcılık olaylarının azalması için çalışmalar yaptı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Ceren Adanur Cemek, AA muhabirine, siber suçlarla mücadele faaliyetlerinin adli makamlar koordinasyonunda aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Jandarma olarak günün her saatinde siber devriye faaliyetleri ile internet ortamında işlenen suçların takibi ve tespitine yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Cemek, şöyle devam etti:

        "Ekiplerimizce dolandırıcılık olaylarında kullanılan web siteleri, sosyal medya hesapları, e-posta adresleri, IP bilgileri ve finansal hareketlerin titizlikle inceliyoruz , gerektiğinde Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından teknik destek alıyoruz."

        - "Dolandırıcılığın temelinde sosyal mühendislik var"

        Dolandırıcılığın çoğu zaman sosyal mühendislik yöntemiyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Cemek, "Bu yöntem bireylerin zaaflarını hedef alarak psikolojik manipülasyon yoluyla kişisel veya finansal bilgilerin ele geçirilmesi esasına dayanmaktadır." diye konuştu.

        Vatandaşların en sık karşılaştığı dolandırıcılık yöntemlerine de değinen Cemek, "Yüksek kazanç vaadiyle yapılan yatırım dolandırıcılığı, telefonla kendini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin para talebi ve sosyal medya üzerinden piyasa değerinin çok altında ürün satışı vaatleri konusunda dikkatli olunması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

        Resmi kurumların hiçbir şekilde vatandaşlardan elden para, altın veya havale/EFT talep etmeyeceğini hatırlatan Cemek, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine başvurulması gerektiğini belirtti.

        Kentte 25 bin 790 kişiye siber farkındalık eğitimi verildiğini belirten Cemek, suçların önlenmesinde bilinçlendirme çalışmalarının önemli rol oynadığını kaydetti.

