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        Adıyaman merkezli PKK operasyonunda 3 tutuklama

        Terör örgütü PKK'ya yönelik Adıyaman merkezli operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:03
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        Adıyaman merkezli PKK operasyonunda 3 tutuklama
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        Terör örgütü PKK'ya yönelik Adıyaman merkezli operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Adıyaman ve Hatay'da 20 Kasım’da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen K.K, A.T. ve S.K. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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