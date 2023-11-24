Adıyaman merkezli PKK operasyonunda 3 tutuklama

Terör örgütü PKK'ya yönelik Adıyaman merkezli operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adıyaman ve Hatay'da 20 Kasım’da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen K.K, A.T. ve S.K. tutuklandı.

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