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        Adıyaman'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı

        Adıyaman'da, İHH İnsani Yardım Derneğince 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve kıyafet yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:09
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        Adıyaman'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı
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        Adıyaman'da, İHH İnsani Yardım Derneğince 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve kıyafet yardımı yapıldı.

        Kentte, ihtiyaç sahibi ve yetim aileleri belirleyen Adıyaman İHH ekipleri, kış ayında ailelere hazırladıkları yardım kolilerini teslim etti.

        Adıyaman Genç İHH sorumlusu Aslı Balkan, AA muhabirine, kış aylarının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptıklarını söyledi.

        Ailelerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek yardım dağıttıklarını ifade eden Balkan, "Şuana kadar 500'e yakın ailemize ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim Allah hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin." dedi.

        İhtiyaç sahibi ailelerden İmirhan Erol ise yetim ailesi olduğunu söyleyerek, İHH ve hayırsever ailelere teşekkür ettiğin söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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