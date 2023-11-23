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        Adıyaman'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ınKahta ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:35
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        Adıyaman'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ınKahta ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde Mikail Dikmen idaresindeki 02 KU 878 plakalı otomobil ile Ziya Ardıç'ın kullandığı 02 BF 367 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlardaki sürücüler ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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