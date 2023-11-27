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        Adıyaman'da kış lastiği denetimi yapıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:01
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        Adıyaman'da kış lastiği denetimi yapıldı
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı.

        İlçe Emniyet Trafik Şube Amirliği ekipleri, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        70 okul servisi ile ticari aracı denetleyen ekipler sürücüleri ayrıca emniyet kemeri ve kış lastiklerini yenilemeleri için uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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