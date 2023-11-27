Adıyaman'da kış lastiği denetimi yapıldı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Trafik Şube Amirliği ekipleri, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.
70 okul servisi ile ticari aracı denetleyen ekipler sürücüleri ayrıca emniyet kemeri ve kış lastiklerini yenilemeleri için uyardı.
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