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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:49 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:55
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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

        Organize Sanayi Bölgesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.B. ile A.B.B. tabancayla A.T.D. ve M.G.Ç'yi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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