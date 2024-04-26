Adıyaman'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İbrahim Y. idaresindeki 34 GZ 5508 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 6. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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