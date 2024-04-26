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        Adıyaman'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 00:16 Güncelleme: 26.04.2024 - 00:16
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        Adıyaman'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        İbrahim Y. idaresindeki 34 GZ 5508 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 6. kilometresinde devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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