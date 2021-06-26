Otomobil arızalanınca yolda kaldı, sınava polis yetiştirdi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kendisini sınava götüren babasının otomobilinin arıza yaparak, yolda kalması nedeniyle geç kalan Hilal Şahin (22), motosikletli polis ekiplerince salona yetiştirildi.

YKS'nin birinci oturumuna girmek için babası Hasan Şahin ile birlikte otomobille yola çıkan Hilal Şahin, araç arızası nedeniyle yolda kaldı. Kızını sınava götüremeyen baba Şahin, polis ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü'nün motosikletli ekibi, Hilal Şahin'i alıp, sınava yetiştirdi. Otomobili bozulduğu için yolda kaldıklarını anlatan Hasan Şahin, kızını sınava yetiştirdikleri için polis ekiplerine teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-06-26 13:35:07



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