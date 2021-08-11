Motosiklet küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adıyaman’da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Küçük çocuğa çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Muhammed El Ali (5), isimli yabancı uyruklu çocuğa, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen bir motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada küçük çocuk yaralanırken motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed El Ali, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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