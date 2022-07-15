Adliye binası yanında ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Niğde'de, adliye binası yanında hareketsiz bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Adliye binası yanında hareketsiz bir şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrole şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinde A.İ.E.'ye ait olduğu tespit edilen cansız beden, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.