Metin Hara ile ilişkisinin bittiğini bir sosyal medya mesajı aracılığıyla doğrulayan Adriana Lima, hayatında yeni bir sayfa açtı. Sanılanın aksine 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de yalnız geçirmedi.
Geçen yıl uzun süredir 'melek' kanatlarını taktığı Victoria's Secret'tan emekli olan 37 yaşındaki Lima, Los Angeles'te düzenlenen Hollywood for Science gala gecesine katıldı.
Lima, bu özel gecede siyah ve neon sarı renklerde bir kıyafet giydi.
Ünlü modelin görüntüsündeki en çarpıcı yanı ise farklı göz makyajıydı.
ARAPÇA YAZILI KOLYESİ MERAK UYANDIRDI
Etkinlik öncesi sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Adriana Lima'nın boynundaki Arapça kolye de dikkat çekti.
Bu Arapça kolyede Lima'nın ilk adı olan Adriana, Arap alfabesiyle yazılıydı. Ünlü model zaman zaman da kızları Valentine ve Siena'nın adının yazılı olduğu kolyeler takıyor.
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