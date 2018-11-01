Metin Hara, Robin Hood olmayı tercih etti.

Adriana Lima ile Metin Hara'dan Cadılar Bayramı paylaşımı

Bir süre önce Brezilyalı manken sevgilisi Adriana Lima'yı ziyaret etmek için Amerika'ya giden Türk yazar Metin Hara, Cadılar Bayramı'nı Lima ve onun kızları Valentina ve Sienna ile birlikte kutladı