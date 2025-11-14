5 Kasım'da başlayan AFAD personel alımı başvuruları 13 Kasım itibarıyla sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından AFAD personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Başvuru sonucuna göre, 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni, giriş sınavı (uygulama ve sözlü) ile göreve başlayacak. Peki, AFAD personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...