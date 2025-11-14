Habertürk
        AFAD 1.250 personel alımı sonuç sorgulama: AFAD personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları 13 Kasım Perşembe günü sona erdi. Belirtilen tarih aralığında başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayan adaylar, AFAD personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte AFAD personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Giriş: 14.11.2025 - 22:50 Güncelleme: 14.11.2025 - 22:50
        5 Kasım'da başlayan AFAD personel alımı başvuruları 13 Kasım itibarıyla sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından AFAD personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Başvuru sonucuna göre, 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni, giriş sınavı (uygulama ve sözlü) ile göreve başlayacak. Peki, AFAD personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1250 sözleşmeli personel alımı yapacak.

        Resmî Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda, AFAD personel alımı başvuruları 13 Kasım 2025 tarihinde sona erdi.

        Başvurular sonucunda, 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni, giriş sınavı (uygulama ve sözlü) ile göreve başlayacak.

        AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AFAD, 1250 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        UYGULAMA SINAVI YERİ VE TARİHİ

        Uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

        Adaylar, uygulama sınavına katılacakları gün, saat ve sınav adresine ilişkin bilgileri Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

        Başkanlık gerekli görmesi halinde uygulama sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

        SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

        Sözlü sınav 4 - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

        Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün,saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

        Başkanlık gerekli görmesi halinde sözlü sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

        AFAD PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

