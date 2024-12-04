AFAD personel alımı başvuru tarihi: AFAD 1000 personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Afet ve Acil durum Yönetim Başkanlığı AFAD personel alımı yapıyor. Toplamda 1000 personel alımı yapacak olan AFAD taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapacağı alım için uygulamalı ve sözlü olmak üzere iki sınav düzenleyecek. Başvuru yapmak isteyenler AFAD personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte AFAD 1000 personel alımı başvuru detayları
Giriş: 04.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:35
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