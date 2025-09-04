Habertürk
        Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem

        Afganistan'da 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 21:16 Güncelleme: 04.09.2025 - 21:16
        Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem
        Afganistan'ın doğusunda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından aynı bölgede 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 20.30 sularında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Nangerhar vilayetinin merkez şehri Celalabad'ın 14 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

        Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.

        Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden en çok Kunar vilayeti etkilenmiş, olayda şu ana kadar 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

        USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

