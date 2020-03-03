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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkenin Nangarhar vilayetine gerçekleştirdiği ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, ''Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için Taliban bize kendi mahkumlarının serbest bırakılmasını ön şart koştu. Biz de Taliban'ın Pakistan'dan ne zaman çekileceğini belirtmesini ön şart koşuyoruz.'' ifadesini kullandı.

Taliban ile hiçbir şekilde perde arkasında görüşme yapılmayacağını vurgulayan Gani, Afganistan hükümetince belirlenen heyetin Taliban ile müzakereleri yürüteceğini kaydetti.

Gani, Taliban'ın tekrar saldırılarını başlatmasına değinerek, ''Bu nasıl bir barış, yabancılara yönelik saldırılarınızı durdurun ama Afgan güçlerine yönelik saldırılarınızı yeniden başlatın. Peki, cihadın anlamı ne oldu o zaman?'' diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gani, dün düzenlediği basın toplantısında, Taliban üyesi 5 bin mahkumun serbest bırakılması konusunda herhangi bir taahhüt olmadığını belirtmişti.

AFGANİSTAN'DA BARIŞ SÜRECİNİ BAŞLATAN ANLAŞMA

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." değerlendirmesine yer verilmişti.

Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin, ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.