Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 470 bine yaklaştı

AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 118 bin 224 kişi, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 469 bin 816'ya yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 986 bin 694'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da şimdiye kadar sadece 14 milyon doz aşı yapıldı.