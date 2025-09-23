Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nin özelliklerini bir arada taşıyan Afşin, dağlık alanları ve tarıma elverişli noktalarıyla gözleri üzerinde toplar. Yerel halkın ve turistlerin yoğun ilgisini gören Afşin, tarihi kalıntıları ve göz alıcı yaylalarıyla sevilen bir yere sahiptir.

İlçede termik santraller gibi sanayi yatırımları da vardır. çeşitlenmektedir. Bu da bulunduğu ilçenin ekonomisine olan katkısını da gözler önüne serer. Afşin ilçesi, ayrıca kültürel etkinlikleriyle de Kahramanmaraş’ın cazibe noktası olmasına katkıda bulunur.

AFŞİN NEREDE?

Afşin nerede? Ülkemizin güneydoğusunda yer alan tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ilçedir. İç Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında yer almasıyla her iki bölgenin de çeşitli özelliklerini almıştır. Bunların başında iklim gelir. Ayrıca bu konum, ilçenin hem tarım hem de sanayi açısından stratejik bir konuma sahip olmasını sağlamıştır. İlçenin çevresi doğal güzellikler ve dağlık alanlarla çevrilidir. Bu da her yıl birçok turistin tatil için burayı tercih etmesini sağlar.

AFŞİN HANGİ ŞEHİRDE? Afşin hangi şehirde? Kahramanmaraş ilinde yer alan bir ilçedir. Şehir merkezi ile olan mesafesi yaklaşık 90 kilometre civarındadır. Kahramanmaraş’ın ekonomik ve kültürel yapısına önemli katkıları olan Afşin, hem yerel halk hem de ziyaretçiler açısından dikkat çeken bir noktadır. AFŞİN HANGİ İLDE? Afşin hangi ilde? Afşin, Kahramanmaraş ili sınırları içinde yer alır. İl, Türkiye’nin güneydoğusunda konumlanır. Bu anlamda ekonomik faaliyetleri daha çok tarım üzerinedir. Ayrıca enerji ve sanayi alanlarında da yoğunlaşmıştır. Afşin’in bu ildeki yeri, özellikle termik santralleri ve doğal kaynaklarıyla daha çok göze çarpar. AFŞİN HANGİ BÖLGEDE? Afşin hangi bölgede? Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi arasında yer alan konumuyla adeta bir geçiş noktası niteliğindedir. Coğrafi anlamda Akdeniz Bölgesi’ne dahil edilmiştir. Ancak yine de kara iklimi ve dağlık yapısı nedeniyle hem Akdeniz hem de İç Anadolu özelliklerini taşır. Bu durum bölgenin tarım ve iklim çeşitliliğini artırır.