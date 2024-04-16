Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü Ö.D'nin, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolu üzerinde 06 EDJ 924 plakalı otomobiliyle drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması ve güvenlik kamaralarından tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.