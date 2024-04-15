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        Evinde dövülüp, çarşafla boğulmak istenen müzisyen hastanede öldü

        AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde müzisyenlik yapan Hasan Açıkgöz (51), evinin bahçesinde yaralı bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:45
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        Evinde dövülüp, çarşafla boğulmak istenen müzisyen hastanede öldü
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        AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde müzisyenlik yapan Hasan Açıkgöz (51), evinin bahçesinde yaralı bulundu. Dövüldüğü ve çarşafla boğulmaya çalışıldığı tespit edilen Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Açıkgöz'ün parmağındaki yüzükleri de alan 4 şüpheli, Uşak'ta yakalanarak gözaltına aldı.

        Olay, saat 02.30 sıralarında Emirdağ ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Hasan Açıkgöz'ü evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz halde görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Bilinci açık ve yaralı halde bulunan Hasan Açıkgöz, birkaç kişinin ağzını çarşafla kapatarak darbettiğini, parmağındaki yüzükleri zorla alıp kaçtığını anlattı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hasan Açıkgöz, kurtarılamadı. Açıkgöz'ün boynunda ve vücudunda darp izlerine rastlandı. Hasan Açıkgöz'ün cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Olayın ardından polis, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemeler sonrası şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti. Takibe alınan araç, Uşak'ta polis tarafından durduruldu. Araçta bulunan T.K. (27), M.D. (26), Y.A. (26) ve C.Y. (42) gözaltına alındı. Hasan Açıkgöz'den çalındığı belirlenen eşyalar şüphelilerle birlikte ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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