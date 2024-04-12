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        Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde istinat duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:38 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:38
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        Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde istinat duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.E.C. (17) idaresindeki 03 ACB 366 plakalı motosiklet, Başmakçı-Akpınar köyü yolunda istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı Başmakçı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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