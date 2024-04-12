Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde istinat duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde istinat duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.E.C. (17) idaresindeki 03 ACB 366 plakalı motosiklet, Başmakçı-Akpınar köyü yolunda istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı Başmakçı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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