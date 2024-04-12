Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Adalet Parkı'da iki grup arasında kız arkadaşı meselesi nedeniyle kavga çıktı.
Kavga sırasında F.B. (20), bıçakla N.K'yi (19) yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan F.B'yi kısa sürede gözaltına aldı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.