İscehisar Belediye Başkanı Kılınçarslan, taziye ziyaretinde bulundu

​​​​​​​Ziyarette aileye başsağlığı dileyen Kılınçarslan, yaptığı açıklamada, "Kıbrıs gazisi Niyazi Özkara büyüğümüzü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Kılınçarslan, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özkara'nın Doğanlar köyündeki evini ziyaret etti.

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