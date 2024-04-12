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        İscehisar Belediye Başkanı Kılınçarslan, taziye ziyaretinde bulundu

        İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, vefat eden Kıbrıs gazisi Niyazi Özkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:38
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        İscehisar Belediye Başkanı Kılınçarslan, taziye ziyaretinde bulundu
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        İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, vefat eden Kıbrıs gazisi Niyazi Özkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kılınçarslan, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özkara'nın Doğanlar köyündeki evini ziyaret etti.

        ​​​​​​​Ziyarette aileye başsağlığı dileyen Kılınçarslan, yaptığı açıklamada, "Kıbrıs gazisi Niyazi Özkara büyüğümüzü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

        Özkara'nın cenazesi de kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

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