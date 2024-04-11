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        Afyonkarahisar'da kardeşlerden birini öldüren diğerini yaralayan zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde mezarlık ziyaretinde tartıştığı kardeşlerden birini tabancayla öldürdüğü, diğerini de yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:41
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        Afyonkarahisar'da kardeşlerden birini öldüren diğerini yaralayan zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde mezarlık ziyaretinde tartıştığı kardeşlerden birini tabancayla öldürdüğü, diğerini de yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan K.K, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

        - Olay

        Yayman köyünde 9 Nisan'da uzman çavuş K.K. (46), mezarlık ziyaretinde otların yakılması konusunda H.H.K. (36) ve kardeşi B.K. (30) ile tartışmıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine K.K'nin tabancayla vurduğu kardeşlerden H.H.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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