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        Afyonkarahisar'da bir kişi boşandığı eşinin kocası ile annesini pompalı tüfekle yaraladı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde pompalı tüfekle eski eşinin kocası ile annesini yaralayan kişi aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:21
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        Afyonkarahisar'da bir kişi boşandığı eşinin kocası ile annesini pompalı tüfekle yaraladı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde pompalı tüfekle eski eşinin kocası ile annesini yaralayan kişi aranıyor.

        İddiaya göre, tır şoförü Murat Ç, boşandığı eşi Gülşen K'nin Fatih Mahallesi Orhan Uygun Sokak'taki evine giderek henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç, pompalı tüfekle Gülşen K'nin kocası Abdurrahman K. ile annesi Güler S'ye ateş etti.

        Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Olay yerinden kaçan Murat Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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