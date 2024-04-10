Afyonkarahisar'da bir kişi boşandığı eşinin kocası ile annesini pompalı tüfekle yaraladı

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç, pompalı tüfekle Gülşen K'nin kocası Abdurrahman K. ile annesi Güler S'ye ateş etti.

İddiaya göre, tır şoförü Murat Ç, boşandığı eşi Gülşen K'nin Fatih Mahallesi Orhan Uygun Sokak'taki evine giderek henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

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