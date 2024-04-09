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        Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

        Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:00
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        Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
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        Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret etti.

        Denetimlere de katılan Ay ile Yağan, seyahat eden sürücü ve yolculara İçişleri Bakanlığının bu yılki temasının "Hayatla yarışılmaz" olduğunu hatırlatarak, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Uygulamada, sürücülere broşür ve araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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