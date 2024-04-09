Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret etti.

Denetimlere de katılan Ay ile Yağan, seyahat eden sürücü ve yolculara İçişleri Bakanlığının bu yılki temasının "Hayatla yarışılmaz" olduğunu hatırlatarak, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamada, sürücülere broşür ve araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verildi.