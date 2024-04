Şehit ailesi oğullarının hatırasını evlerinde yaşatıyor

CANAN TÜKELAY - Bingöl'de 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye'nin Afyonkarahisar'da yaşayan ailesi, oğullarından kalan eşya ve fotoğrafları hazırladıkları odada özenle saklıyor.

Üye ailesi, kentteki üç katlı evlerinde şehit evlatlarından kalan hatıralarını yaşatmaya karar verdi. Evlerinin teras katında şehide özel bir oda hazırlayan Üye ailesi, apartmanlarının dış duvarına da ay-yıldız figürüyle şehit oğullarının adını ve soyadını yazdırdı.

Evladının konuşmalarında hep şehit olmayı dillendirdiğini belirten Fatma Üye, "Oğlum benim için sevgilim, aşkım, hayat arkadaşım, her şeyim oldu. Ona ait her şeyi çok seviyorum. Ben onunla var oldum. Bir ramazan ayında telefon açtığında 'oruç ağzınla dua et, oğlun şehit olsun' demişti. 'Annecim yapma, anneni acılara boğma, olacaksan gazi ol' değimde o da 'gazi olmak zor' dedi. Bunları konuştuktan iki ay sonra şehit oldu." diye konuştu.