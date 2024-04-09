Afyonkarahisar'daki yollarda bayram yoğunluğu
RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, kavşak nokta olan Afyonkarahisar'da yoğunluk oluşturdu.
RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, kavşak nokta olan Afyonkarahisar'da yoğunluk oluşturdu. Antalya, İzmir ve Konya gibi illere gitmek üzere kentten geçen araç sayısı, 2 milyon 280 bin oldu.
Türkiye'nin birçok ilini kara yoluyla birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da, bayram tatili için yola çıkanlardan dolayı araç yoğunluğu oluştu. 79 araç ve 239 personelle bayram boyunca görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir trafik problemi oluşmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü. Özellikle Antalya, İzmir ve Konya gibi illere kara yolu ulaşımında kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da, bayram tatilinin başladığı 6 Nisan Cumartesi günü 590 bin araç geçişi oldu. Perşembe gününden 8 Nisan Salı gününe kadar da kentten geçen araç sayısı, 2 milyon 280 bin olarak kaydedildi. Bu süreçte kentte 34 trafik kazası oldu, 23 kişi yaralandı.
'ŞU ANA KADAR ÖLÜMLÜ KAZAMIZ YOK'
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Berkan Akkoyun, Afyonkarahisar'ın ülkenin en önemli kavşak noktasında bulunduğunu söyledi. Akkoyun, "Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı şekilde seyahat edebilmeleri için tatil sürecinde 79 araç ve 239 personelle gerekli trafik tedbirlerini almaktayız. İlimizden en çok araç geçişi, 590 bin ile cumartesi günü olmak üzere toplamda 2 milyon 280 bin araç geçişi olmuştur. İlimiz genelinde 16'sı yaralanmalı olmak üzere toplamda 34 trafik kazası olmuş, bunlarda 23 kişi yaralanmış, şu ana kadar ölümlü kazamız bulunmamaktadır. Sayın İçişleri Bakanımızın dikkati çekmiş olduğu üzere hız kurallarına uyma, uykusuz araç kullanma, emniyet kemeri takma hususunda denetimlerimiz artmış olup, vatandaşlarımıza huzurlu bayramlar dileriz" dedi.
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