Afyonkarahisar'daki yollarda bayram yoğunluğu

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, kavşak nokta olan Afyonkarahisar'da yoğunluk oluşturdu. Antalya, İzmir ve Konya gibi illere gitmek üzere kentten geçen araç sayısı, 2 milyon 280 bin oldu.

Türkiye'nin birçok ilini kara yoluyla birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da, bayram tatili için yola çıkanlardan dolayı araç yoğunluğu oluştu. 79 araç ve 239 personelle bayram boyunca görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir trafik problemi oluşmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü. Özellikle Antalya, İzmir ve Konya gibi illere kara yolu ulaşımında kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da, bayram tatilinin başladığı 6 Nisan Cumartesi günü 590 bin araç geçişi oldu. Perşembe gününden 8 Nisan Salı gününe kadar da kentten geçen araç sayısı, 2 milyon 280 bin olarak kaydedildi. Bu süreçte kentte 34 trafik kazası oldu, 23 kişi yaralandı.