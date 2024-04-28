Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Ayrıca A.H.S'nin kasten yaralama suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Çay-Bolvadin kara yolu üzerinde bulunan bir tesiste A.H.S. isimli şüpheli, B.A'ya uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada iki kişi de suçüstü yakalandı.

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