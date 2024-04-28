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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarmanın düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:22
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarmanın düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu A.H.S'nin (32) Konya'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Bolvadin ilçesinde satışını yapacağı yönünde bilgi aldı.

        Çay-Bolvadin kara yolu üzerinde bulunan bir tesiste A.H.S. isimli şüpheli, B.A'ya uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada iki kişi de suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 gram metamfetamin maddesi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Ayrıca A.H.S'nin kasten yaralama suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

        Şüpheliler, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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