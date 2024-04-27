Afyonkarahisar'da "Umudun Adı Mavi" projesi tanıtıldı

Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığınca desteklenen Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Umudun Adı Mavi" projesinin tanıtımı yapıldı.

Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas, Emir Murat Özdilek Uygulama Oteli'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında, projeyle otizmli çocukların sportif etkinliklere katılarak sosyalleşmelerinin sağlandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kendilerine verdiği desteğe teşekkür eden Kavas, "Burada toplumsal farkındalığı amaçladık. Projemizin ilk 6 ayını tamamladık. Geriye kalan 6 ayı da çocuklarımız için en güzel şekilde etkinliklerle devam edeceğiz." dedi.