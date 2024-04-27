Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş" yapıldı

Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, terörü ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

İmaret Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı pankartlarla Zafer Meydanı'na yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası grup adına açıklama yapan Serkan Eray Özsoy, Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak 'Sessiz Yürüyüş"lerinin 24. haftasında yeniden Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.