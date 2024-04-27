Afyonkarahisar'da firari 3 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar ile Çay ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar ile Çay ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.B. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B'yi Çay ilçesinde, 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Y'yi Salar beldesinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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