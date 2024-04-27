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        Afyonkarahisar'da firari 3 hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar ile Çay ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:33 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:33
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        Afyonkarahisar'da firari 3 hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar ile Çay ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.B. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B'yi Çay ilçesinde, 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Y'yi Salar beldesinde yakaladı.

        Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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