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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da bir hafta önce kaybolan kedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:08
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Afyonkarahisar'da bir hafta önce kaybolan kedi bulundu.

        Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta bulunan kedi, kontrol amacıyla veteriner hekim Meral Kaya'ya götürüldü.

        Kedinin sahibinin olmadığını öğrenen Kaya, fotoğrafını Afyonkarahisar Veteriner Hekimler Odasının sosyal medya hesabından paylaştı.

        Paylaşımın ardından kedi, sahibine teslim edildi.

        - Şampiyona başladı

        Afyonkarahisar'da Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası başladı

        Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 600 sporcu katılıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, açılış konuşmasında, "Bu şampiyona, gençlerimizin yeteneklerini sergilemeleri ve spora olan tutkularını pekiştirmeleri için bir fırsat sunuyor. Ülkemizin dört bir yanından gelen sporcuları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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