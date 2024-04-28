Afyonkarahisar'da firari bir hükümlü yakalandı

Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, güveni kötüye kullanma, basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmaktan 4 suç kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K merkeze bağlı Salar beldesinde yakaladı.

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