Afyonkarahisar'da firari bir hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, güveni kötüye kullanma, basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmaktan 4 suç kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K merkeze bağlı Salar beldesinde yakaladı.
Yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar cezaevine gönderildi.
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