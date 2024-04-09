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        Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gaziler, şehitlikleri bayram öncesi ziyaret etti

        Afyonkarahisar'da şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde, Hava ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:31 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:31
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        Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gaziler, şehitlikleri bayram öncesi ziyaret etti
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        Afyonkarahisar'da şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde, Hava ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

        Sabahın erken saatlerinden Asri Mezarlıktaki şehitliklere gelmeye başlayan şehit yakınları ve gaziler, kabir başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Kumartaşlı, AA muhabirine, vatanın bölünmez bütünlüğü ile Türk bayrağının dalgalanabilmesi için canlarını veren aziz şehitler için ne yapılsa az olduğunu söyledi.

        Kendilerine düşen görevin şehitlerin isimlerini gelecek nesillere aktarmak ve emanetleri olan ailelerine sahip çıkmak olduğunu dile getiren Kumartaşlı, "Her sene olduğu gibi bugün burada buruk bir bayramlaşma yaşıyoruz. Şehit ailelerimiz, arife günleri oğullarının mezarları başına gelip, onlarla bayramlaşıyor. Biz de onları burada yalnız bırakmamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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