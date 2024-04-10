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        Kanseri yenen kadın çocuklara okumanın ve sağlığın önemini anlatıyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da meme kanserini yenen 49 yaşındaki Havva Erkasap Koçak, çocuklarda okuma sevgisi artırmak ve sağlık konusunda farkındalık oluşturmak için söyleşilere katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:32
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        Kanseri yenen kadın çocuklara okumanın ve sağlığın önemini anlatıyor
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da meme kanserini yenen 49 yaşındaki Havva Erkasap Koçak, çocuklarda okuma sevgisi artırmak ve sağlık konusunda farkındalık oluşturmak için söyleşilere katılıyor.

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekim Fakültesinde Hasta Hakları Birim Sorumlusu olarak çalışan Koçak, 3 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisine hemen başlanan Koçak, Eskişehir'de bir operasyon geçirdi.

        Tedavi süreci ve ailesinin desteğiyle iyileşen Koçak, zorlu süreçte motivasyonunu yazdığı 2 çocuk kitabıyla artırdı. Koçak, kitaplarını çocuklara ücretsiz dağıtıyor.

        - Kitabın umut veren yönünü keşfetti, şimdi çocuklara anlatıyor

        Koçak, AA muhabirine, kanser olduğunu öğrendiğinde hastalığı kabullenmekte zorlandığını ve çok ağladığını söyledi.

        Moral ile motivasyonunu yüksek tutmak ve olumsuz düşüncelerden uzak durmak için yazmaya başladığını belirten Koçak, şöyle konuştu:

        "Ağlamanın bir faydası olmayacağını biliyordum. Bu yüzden küçük küçük yazılarım oldu. Kanseri yendim, yazılarımı kitaplaştırdım. Okullarda kitap söyleşilerine davet ediliyorum. Söyleşilerde genellikle çocuklara hayal dünyalarının genişlemesi için kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kitap okumanın insanın bilgisini, görgüsünü artırdığı kadar hayata bağladığını ve umut verdiğini anlatıyorum. Çocuklara başımdan geçen olayları anlatıyorum. Sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyorum. Çocuklar bana güzel bir enerji veriyor."

        Koçak, kanser hastalarına ümitsizliğe kapılmadan, tedavi süreçlerini dikkatli şekilde yürütmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Annesini hiç yalnız bırakmayan İdil Koçak da tedavi sürecinde annesinin saçlarının dökülmeye başladığı zamanlarda üzüntülerinin katlandığını kaydetti.

        Annesine kitapların çok iyi geldiğini vurgulayan Koçak, "Bu tür hastalar, kendilerine ne iyi geliyorsa onları yapsın. Annemin iyileşip yanımızda olması bizi çok mutlu ediyor. İnşallah herkesin hikayesi mutlu sonla biter." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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