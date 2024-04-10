Kanseri yenen kadın çocuklara okumanın ve sağlığın önemini anlatıyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da meme kanserini yenen 49 yaşındaki Havva Erkasap Koçak, çocuklarda okuma sevgisi artırmak ve sağlık konusunda farkındalık oluşturmak için söyleşilere katılıyor.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekim Fakültesinde Hasta Hakları Birim Sorumlusu olarak çalışan Koçak, 3 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisine hemen başlanan Koçak, Eskişehir'de bir operasyon geçirdi.

Tedavi süreci ve ailesinin desteğiyle iyileşen Koçak, zorlu süreçte motivasyonunu yazdığı 2 çocuk kitabıyla artırdı. Koçak, kitaplarını çocuklara ücretsiz dağıtıyor.

- Kitabın umut veren yönünü keşfetti, şimdi çocuklara anlatıyor Koçak, AA muhabirine, kanser olduğunu öğrendiğinde hastalığı kabullenmekte zorlandığını ve çok ağladığını söyledi. Moral ile motivasyonunu yüksek tutmak ve olumsuz düşüncelerden uzak durmak için yazmaya başladığını belirten Koçak, şöyle konuştu: "Ağlamanın bir faydası olmayacağını biliyordum. Bu yüzden küçük küçük yazılarım oldu. Kanseri yendim, yazılarımı kitaplaştırdım. Okullarda kitap söyleşilerine davet ediliyorum. Söyleşilerde genellikle çocuklara hayal dünyalarının genişlemesi için kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kitap okumanın insanın bilgisini, görgüsünü artırdığı kadar hayata bağladığını ve umut verdiğini anlatıyorum. Çocuklara başımdan geçen olayları anlatıyorum. Sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyorum. Çocuklar bana güzel bir enerji veriyor."